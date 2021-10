Xbox All Acces: annunciati i vincitori del Graphic Contest di GameStop

Par celebrare il lancio nel nostro paese del servizio Xbox All Access, disponibile esclusivamente da GameStop In Italia, la catena ha lanciato un Graphic Contest chiedendo ai partecipanti di creare (su carta o in digitale) un disegno mescolando un'esclusiva Bethesda con uno dei giochi del catalogo di Game Pass Ultimate.

Dopo tre settimane e oltre cento disegni analizzati, il contest è giunto alla conclusione. Il primo premio (una console Xbox Series X e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi) è andato a Kardrig Gegen, autore di una scena ad alta dinamicità ricca di dettagli ed easter egg. Il secondo premio (una console Xbox Series S e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi) è stato assegnato a Rerin Kin, che ha proposto un originale crossover tra Yakuza e Sea of Thieves con un’atmosfera che rievoca i Caraibi e i suoi pirati. Il terzo premio (un controller Xbox Acqua Shift, le cuffie Xbox Wireless e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi.) è invece andato a Danila Tomadini, autrice di un crossover tra Destiny 2 e The Elder Scrolls V: Skyrim.

Potete ammirare i tre disegni vincitori nella galleria in calce a questa notizia. Se invece volete scoprire anche tutti gli altri premi extra, allora vi invitiamo a consultare questo indirizzo. Qual è il vostro disegno preferito?