Xbox All Access: 50€ di credito Xbox in regalo da GameStop per nuovi clienti fino al 31/03

Nuova promo targata GameStop: fino al 31 marzo abbonandosi a Xbox All Access con Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate si riceveranno 50 euro di credito Xbox da spendere liberamente sullo store Microsoft per l'acquisto di giochi, contenuti aggiuntivi, abbonamenti e servizi.

Come funziona? E' semplicissimo, tutti coloro che si abboneranno a Xbox All Access da GameStop optando per la soluzione Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate a 24.99 euro per 24 mesi otterranno un codice con credito prepagato del valore di 50 euro da spendere su Xbox Store.

L'offerta è valida solamente per abbonamenti Xbox All Access con Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate sottoscritti dal primo al 31 marzo 2022 e non è cumulabile con altre promozioni attive, GameStop fa sapere che "i codici saranno trasmessi all’indirizzo comunicato al momento dell’acquisto, dopo il pagamento della prima rata del prezzo d’acquisto."

Con Xbox All Access avrete una console Xbox Series S con abbonamento Game Pass Ultimate incluso al prezzo di 24.99 euro al mese per 24 mesi, in un solo pacchetto tutto quello che serve per giocare e divertirsi con i tantissimi titoli del catalogo Game Pass, tra cui le esclusive Xbox disponibili sin dal giorno del lancio.