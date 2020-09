Xbox All Access arriva in altri 12 paesi, Microsoft estende il servizio in abbonamento

I rumor della scorsa estate hanno trovato conferma, Microsoft estenderà il servizio Xbox All Access ad altri dodici paesi entro le vacanze natalizie, altri paesi seguiranno poi nel 2021.

Xbox All Access è disponibile attualmente in Nord America, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda mentre a fine anno arriverà in Canada, Francia, Polonia e Svezia. Questa la lista completa dei paesi in cui il servizio sarà presente entro Natale:

Australia

Canada

Danimarca

Finlandia

Francia

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Corea del Sud

Svezia

Regno Unito

Stati Uniti

A partire da 24.99 dollari al mese (in base alla console scelta) sarà possibile ottenere Xbox Series S/Series X e l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, il tutto senza alcun costo di ingresso, con la possibilità di sostituire la console con un modello superiore al termine dei 24 mesi di abbonamento.

Xbox Series X uscirà il 10 novembre anche in Europa al prezzo di 499 dollari/euro, come annunciato da Microsoft nelle scorse ore. Non sappiamo quando e se Xbox All Access arriverà anche in Italia, al momento il servizio non è attivo nel nostro paese ma potrebbe essere disponibile nel corso del 2021, restiamo in attesa di saperne di più nel prossimo futuro.