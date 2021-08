Xbox All Access: arriva in Italia l'abbonamento con console e Game Pass da €24.99 al mese

Sul finire dell'estate, Microsoft presenta Xbox All Access, un piano in abbonamento che vi permetterà di acquistare una console Xbox Series S o Xbox Series X con abbonamento Game Pass Ultimate incluso a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi.

Senza costi iniziali, Xbox All Access consente a tutti gli appassionati di videogiochi di optare per due diversi pacchetti, entrambi inclusivi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: 32.99 euro al mese per 24 mesi per chi vuole giocare con Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre, mentre il pacchetto con Xbox Series S (l'hardware Xbox più piccolo di sempre, in grado di offrire prestazioni di nuova generazione) ha un prezzo di 24.99 euro al mese per 24 mesi.



Unirsi alla community di Xbox All Access permetterà di immergersi nell'ecosistema Xbox con un’unica spesa mensile, godendosi il meglio dei titoli Xbox Game Studios e dei giochi in uscita prossimamente, come Halo Infinite, già a partire dal Day One. Attraverso Xbox All Access è possibile accedere all’intera offerta videoludica firmata Xbox anche da smartphone e tablet, grazie all’integrazione con Xbox Cloud Gaming (in Beta) tramite l'app Xbox Game Pass.



Tutte le informazioni su Xbox All Access sono disponibili sul sito di GameStop Italia: è possibile acquistare online e ricevere la console con consegna a domicilio oppure optare per il ritiro presso il punto vendita GameStop più vicino.