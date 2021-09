Xbox All Access: come funziona l'abbonamento per comprare Xbox Series X e Game Pass a rate

Xbox All Access arriva in Italia, dopo aver riscosso un buon successo in Nord America e altri paesi europei, alla fine di questa calda estate 2021 il servizio in abbonamento di Microsoft è finalmente disponibile anche in Italia. Ma come funziona e cosa include Xbox All Access?

Xbox All Access quanto costa al mese

Microsoft ha previsto due piani tariffari per Xbox All Access in Italia, il primo al prezzo di 24.99 euro al mese e il secondo al prezzo di 32.99 euro al mese, in entrambi i casi per un periodo di 24 mesi. E' importante sottolineare come non ci siano costi iniziali o altre spese (TAEG 0%), la possibilità di ottenere o meno il finanziamento è vincolata dalle decisioni dell'istituto di credito scelto dal rivenditore.

Xbox All Access cosa include

Come detto i piani di abbonamento sono due, il più economico da 24.99 euro al mese include una console Xbox Series S e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate mentre il secondo piano tariffario costa 32.99 euro al mese e include Xbox Series X con Game Pass Ultimate. Il periodo di abbonamento è pari a 24 mesi, ricordiamo che non si tratta di un noleggio, la console infatti è interamente di vostra proprietà. L'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate è il più completo in assoluto poichè oltre ai vantaggi del Game Pass aggiunge anche gli abbonamenti Xbox LIVE Gold e EA Play inclusi nel prezzo e disponibili senza costi aggiuntivi.

Come abbonarsi a Xbox All Access

In Italia è possibile abbonarsi a Xbox All Access solamente da GameStop, la catena ha ottenuto l'esclusiva per vendere e promuovere Xbox All Access in Italia, vi basterà quindi recarvi in un negozio GS per ottenere tutte le informazioni necessarie, in alternativa potete abbonarvi online scegliendo il piano che preferite (24.99 o 32.99 euro al mese) e fornendo la documentazione richiesta, verrete poi contatti dall'istituto di credito per perfezionare l'apertura del finanziamento.