Xbox All Access: al via il nuovo graphic contest di GameStop!

Il nuovo graphic contest di GameStop è dedicato a xbox All Access, il servizio in abbonamento che vi permetterà di acquistare Xbox Series X/S e Game Pass Ultimate in una unica soluzione, con abbonamento mensile per 24 mesi.

Per festeggiare l'arrivo in Italia di Xbox All Access (disponibile in esclusiva da GameStop nel nostro paese) GameStop lancia un nuovo graphic contest. Come funziona? E' semplicissimo, vi basterà disegnare (su carta o in digitale) un disegno mescolando una esclusiva Bethesda con uno dei giochi del catalogo Game Pass Ultimate tra quelli citati (e non solo):

Forza

Gears of War

Halo

Hellblade

Microsoft Flight Simulator

Minecraft

Ori

RAGE

Sea of Thieves

State of Decay

The Elder Scrolls

Dishonored

DOOM

Fable

Fallout

Non sono ammesse opere ritenute estremamente violente o cruente secondo la giuria. Una volta realizzata l'opera dovrete allegarla come commento a questo post Facebook, i vincitori verranno premiati con Una console Xbox Series X e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi (primo posto), una console Xbox Series S e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi (secondo posto) e controller Xbox Acqua Shift, Cuffie Xbox Wireless e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi (terzo classificato).

Verranno poi selezionati altri dieci vincitori che si aggiudicheranno il premio speciale, un abbonamento Game Pass Ultimate della durata di tre mesi. Trovate il regolamento completo sul sito di Gamesoul.