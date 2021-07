Xbox All Access: Microsoft celebra l'amore per il risparmio con un simpatico spot

La divisione videoludica di Microsoft celebra l'amore per il risparmio e i benefici garantiti dal programma Xbox All Access tessendone le lodi a suon di rap con un simpatico video promozionale.

Lo spot confezionato dal Team Xbox vede la partecipazione del gruppo R&B All-4-One: nel video, la band americana reinterpreta "in chiave verdecrociata" la loro hit anni '90 "I Swear" per evidenziare le grandi possibilità di risparmio offerte dal servizio Xbox All Access attualmente attivo in più di 12 Paesi.

Grazie al programma Xbox All Access, lanciato da Microsoft in collaborazione con alcune delle più importanti catene di distribuzione internazionali, gli interessati possono sottoscrivere un abbonamento per ricevere il "pacchetto completo di Xbox", ossia una console Xbox One o Xbox Series X/S e l'iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, il tutto tramite il pagamento di un canone mensile di 24,99 o 34,99 dollari, in base alla console scelta, per un minimo di 24 mesi.

Nei mesi scorsi, lo stesso boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, definì Xbox All Access essenziale (insieme al Xbox Game Pass e al lancio di Xbox Series X e Series S) nella strategia portata avanti dalla casa di Redmond per attrarre nell'ecosistema Xbox il maggior numero possibile di appassionati di videogiochi.