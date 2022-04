Xbox All Access è 'ridicolmente conveniente' nello spot con l'attore Andre Braugher

La macchina promozionale di Microsoft coinvolge Andre Braugher nel nuovo spot di Xbox All Access, con l'attore intento a spiegarci come faccia il piano in abbonamento con Xbox Series X/S a risultare così "ridicolmente conveniente".

Nel video, l'apprezzato interprete di decine di film e serie TV come Homicide, Brooklyn Nine-Nine, Schegge di paura, Salt, City of Angels, Frequency o The Mist ci accoglie nella sua "umile" dimora e, dopo aver sferruzzato a maglia una cover per controller Xbox predendo spunto da un improbabile magazine sui cagnolini Corgi, tesse le lodi di Xbox All Access.

Il consiglio a cui giunge l'esperto Braugher è perciò molto semplice: scegliere Xbox All Access significa spendere saggiamente per ottenere un'esperienza videoludica dal rapporto qualità-prezzo ridicolmente elevato. Anche voi la pensate allo stesso modo? Fatecelo sapere con un commento.

A chi ci segue, ricordiamo che Xbox All Access è disponibile anche in Italia con due piani in abbonamento che, al prezzo di 24,99 euro o 32,99 euro mensili, offre una console Xbox Series S o Series X e l'accesso a Game Pass Ultimate. Il periodo di abbonamento (e noleggio) è pari a 24 mesi, al termine dei quali è possibile tenersi la console Xbox Series X o S.