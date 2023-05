Xbox e accessibilità: tante iniziative per il Global Accessibility Awareness Day

Il Global Accessibility Awareness Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione sul tema dell'inclusività e dell'accessibilità, viene celebrato da Microsoft con numerose iniziative a sostegno dei 427 milioni di videogiocatori con disabilità in tutto il mondo.

La divisione Xbox della casa di Redmond sottolinea infatti come il 66% dei giocatori dichiara di dover far fronte a barriere in termini di accessibilità, di conseguenza è imperativo sostenere gli sforzi profusi da chi si impegna a rendere i videogiochi più inclusivi e, per questo, più divertenti. Nel settembre dello scorso anno, d'altronde, Phil Spencer ribadì che il futuro del gaming è nell'accessibilità.

Il nuovo approfondimento su Xbox Wire cita i principali interventi che Microsoft e il team Xbox stanno compiendo per garantire una maggiore accessibilità ai videogiocatori di tutto il mondo, ad esempio le nuove impostazioni di accessibilità sull'app Xbox per PC che comprendono la rimozione delle immagini di sfondo e le animazioni per aiutare i giocatori a ridurre i componenti visivi che potrebbero causare disturbi, confusione o irritazione.

Spazie anche a un nuovo update del Microsoft Store su Xbox.com, con l'aggiunta di filtri specifici per chi ha delle esigenze in termini di accessibilità. Microsoft conferma inoltre di aver avviato diverse partnership a livello globale sul tema dell'accessibilità.

Da maggio a settembre, Xbox collaborerà con il Museo Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (MMCA) della Corea per una mostra d'arte intitolata "Game Society", che presenterà opere d'arte visiva contemporanea che rappresenta l'immaginazione e il realismo nei videogiochi. L'esposizione metterà in risalto l'accessibilità ai giochi e includerà l'installazione dell'Adaptive Controller Xbox.

Xbox Olanda collabora con Paul Van Der Made, un giocatore disabile, e con la HiPerks Foundation per realizzare una nuova serie di video che mostrano l'impatto positivo che l’Adaptive Controller continua ad avere per i giocatori disabili. Maggiori info su TikTok, Instagram e Twitter di Xbox Olanda

Come parte della loro collaborazione continuativa, Xbox e Special Olympics parteciperanno ai Special Olympics World Games Berlin 2023. A giugno, Xbox e Humanelektronik inviteranno gli atleti e i partner Unified nella sala atleti di Berlino, dove potranno provare diverse funzioni di accessibilità e connettersi con altri partecipanti da tutto il mondo attraverso il linguaggio universale del gioco. In calce alla notizia trovate il link al nuovo approfondimento di Xbox Wire, con tutti i dettagli sulle iniziative portate avanti da Microsoft per il Global Accessibility Awareness Day.