Xbox ha il 'suo' Monster Hunter? Accordo con Certain Affinity per un GDR, rivela Grubb

Stando a quanto riferito dal noto giornalista e insider Jeff Grubb, i vertici della divisione Publishing degli Xbox Game Studios avrebbero stretto un accordo di collaborazione con Certain Affinity per lo sviluppo di un action ruolistico in stile Monster Hunter.

Nel raccogliere e condividere questa importante indiscrezione, la firma di VentureBeat e curatore del podcast Grubbsnax spiega che l'accordo tra la divisione Publishing del team Xbox e la software house del Texas fondata nel 2006 da un collettivo di sviluppatori provenienti (tra gli altri) da Bungie sarebbe stato già siglato.

I lavori su questo progetto, oltretutto, sarebbero già partiti da tempo, ancor prima della rumoreggiata partnership con Microsoft, proprio in funzione della volontà del team texano di dedicarsi alla creazione di un'esperienza action GDR sulla falsariga del kolossal Capcom e del desiderio, da parte degli Xbox Game Studios, di accogliere nella propria libreria di IP un titolo in stile Monster Hunter.

Il giornalista e insider di VentureBeat non specifica se questo progetto verrà proposto o meno in esclusiva su PC e Xbox One o Series X/S, ma precisa che la collaborazione con Certain Affinity porterà certamente all'approdo di questo titolo nel catalogo di Xbox Game Pass. Sulla scorta di queste indiscrezioni, in rete c'è chi si spinge a indicare in Certain Affinity come ad una possibile nuova acquisizione da parte di Microsoft, ma è bene precisare che nessuna anticipazione raccolta da Grubb sembra andare in questa direzione, anche per via dell'importante quota azionaria (non inferiore al 20%) posseduta dalla holding videoludica cinese Tencent.