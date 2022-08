Xbox: l'acquisizione di Activision non sarà bloccata, Michael Pachter ne è certo

La Commissione Europea e il CADE brasiliano hanno chiesto l'opinione di Sony e Nintendo in merito all'acquisizione di Microsoft nei confronti di Activision-Blizzard e di tutti gli studi interni del publisher e delle sue IP, tra cui quelle di Call of Duty, Overwatch, Diablo e molte altre ancora.

Questo ha fatto sì che si sollevasse qualche dubbio sulla buona riuscita dell'operazione, ma il noto analista Micheal Pachter sembra esserne certo: l'acquisizione verrà formalizzata e non sarà bloccata dalla FTC (Federal Trade Commission) o degli altri enti regolatori preposti alla valutazione della trattativa.

"Posso affermare con sicurezza che la FTC non ha basi legali per opporsi a questo", ha dichiarato Pachter. "Potrebbero provarci. Ma la base per una contestazione sarebbe costituita dalla rimozione dei giochi Activision dalle piattaforme PlayStation di Sony, nel caso Microsoft dovesse completare l'acquisizione. E Microsoft ha già scritto sui blog e twittato che non lo farà. 'Abbiamo contratti, li onoreremo'.



[...] Aspettate ottobre perché saranno passati nove mesi dall'accordo. Sarà questo il momento in cui l'FTC dovrà agire o mollare la presa. E se non lo faranno entro la fine di ottobre, Microsoft annuncerà che chiuderanno l'accordo entro la fine dell'anno. E poi vedremo cosa farà l'FTC. Ma penso che questo accordo si chiuderà. Penso che si chiuderà entro e non oltre il 15 gennaio".

In merito all'acquisizione, si è recentemente discusso di un presunto monopolio che Microsoft avrebbe una volta che avrà ottenuto i diritti su Call of Duty.