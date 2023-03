Xbox-Activision: l'affare danneggerà Sony ma farà bene ai consumatori, per Michael Pachter

Secondo l'opinione che Sony ha espresso alla CMA britannica, l'affare Microsoft-Activision danneggerà la concorrenza e l'innovazione nel mondo videoludico. Dello stesso avviso non è Michael Pachter, noto analista che ha detto la sua sulla controversa acquisizione al centro di polemiche da ormai moltissimi mesi.

Intervistato dal canale YouTube Destin, l'analista presso Wedbush Securities ha dichiarato che l'acquisizione di Microsoft andrà inevitabilmente a danneggiare Sony PlayStation e i suoi interessi, specialmente se l'azienda capitanata da Jim Ryan non saprà adattarsi ai cambiamenti a cui sta andando incontro l'industria. Al contrario, i consumatori trarranno certamente beneficio dall'eventuale formalizzazione dell'accordo.

Pachter afferma senza mezzi termini che "Microsoft rovescerà l'industria dei giochi, tagliando fuori dal mercato gli ultimi che non hanno capito come adattarsi. [...] Questo accordo farà molto male a Sony, ma non danneggerà affatto i consumatori. Ciò che Microsoft sta approvando è che pagare $15 al mese per i contenuti è un affare migliore, rispetto ai $500 in anticipo e poi i $70 per il contenuto e $5 per il multiplayer. Sony può adattarsi o essere travolta".

Sony continua ad essere totalmente contraria alla chiusura dell'affare tra Xbox e Activision, e stando ad un report di Bloomberg avrebbe chiesto alla CMA di scorporare Call of Duty da Activision. Secondo quanto dichiarato dallo stesso publisher della serie sparatutto, Jim Ryan non è interessato ad alcun accordo con Microsoft, ma soltanto a bloccare l'affare.