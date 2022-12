Xbox e Activision: l'antitrust giapponese sta valutando l'acquisizione di Microsoft - Aggiornata

Sapevamo che la Japan Fair Trade Commission aveva preso in esame il tanto discusso caso dell'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft e, stando a quanto riportato online in queste ultime ore, sembra che l'ente regolatore asiatico abbia dato il suo benestare sulla questione.

Aggiornamento: come citato in apertura, l'acquisizione è in fase di valutazione e la Japan Fair Trade Commission non ha ancora espresso un verdetto finale, come invece sembrava emergere dal tweet di Xbox Arabia. Segue notizia originale.



Non possiamo ancora dare per certa l'informazione, ma stando a quanto riporta l'account Twitter di Xbox Arabia il tentativo di acquisizione di Microsoft è stato approvato da parte della Japan Fair Trade Commission. Stando a quanto apprendiamo, l'antitrust asiatico non ha trovato motivi validi per bloccare l'affare e non ci sono state opposizioni tali da decidere per un blocco della trattativa.

Sebbene negli ultimi anni abbia espanso i suoi interessi all'interno del mercato asiatico e sia riuscita qui a piazzare più console con l'arrivo di Xbox Series X|S, Microsoft non rappresenta in Giappone una fetta di mercato paragonabile a quelle che ricoprono invece Sony e Nintendo. Probabilmente, questo ha spinto la Japan Fair Trade Commission a credere che la compagnia di Redmond non possa creare attorno a sé un monopolio, al netto dell'acquisizione di un publisher gigantesco come Activision e di tutti i suoi studi annessi. Rimaniamo in ogni caso in attesa di ricevere una conferma ufficiale e definitiva sulla decisione presa dalla Japan Fair Trade Commission.

Nel frattempo la Federal Trade Commission continua la sua battaglia contro l'acquisizione, affermano di non essere interessata al bene superiore promesso da Microsoft.