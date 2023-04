Xbox-Activision bloccato dalla CMA, ma il mercato cloud in UK conta meno di 10.000 utenti

Dopo lunghi mesi di accese discussioni, rinvii e speculazioni, alla fine la CMA inglese ha deciso di bloccare l'affare Microsoft-Activision a causa delle preoccupazioni legate al mercato del cloud gaming.

Come rivelato dalle indagini condotte dalla CMA, Microsoft possiede il 60% del mercato del cloud gaming nel Regno Unito, e l'eventuale acquisizione di Activision-Blizzard-King la porrebbe in un ruolo eccessivamente di vantaggio rispetto ai competitor.

Tuttavia, come riportato da Jez Corden di Windows Central, è stata la stessa Microsoft che ha fornito un'importante precisazione riguardo al numero preso in esame tramite le parole di Brad Smith. Il presidente del colosso di Redmond ha affermato che la compagnia ha attualmente a disposizione server a sufficienza per sostenere 5.000 giocatori in contemporanea in UK. Il 60% corrisponde in questo caso a poco più di 8.000 giocatori.

Unendo i dati forniti dalla CMA e quelli di Microsoft, quindi, emerge che l'accordo andrebbe ad impattare su meno di 10.000 utenti (connessi in contemporanea) nel Regno Unito, un dato che ci fa intuire come il cloud gaming sia una realtà che deve ancora affermarsi in maniera definitiva e guadagnarsi una fetta di mercato più consistente, nel Regno Unito e non solo. Le preoccupazioni della CMA, tuttavia, possono essere proiettate verso il futuro, dal momento che, con tutta probabilità, diverse compagnie sono interessate ad investire nel cloud nei prossimi anni.

Dai documenti forniti dalla CMA, abbiamo scoperto che Microsoft ha provato ad acquisire un publisher mobile ma senza successo.