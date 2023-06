Xbox-Activision: in caso fallisse l'affare, Kotick ha chiesto a Sony un accordo su COD

Dal processo che vede scontrarsi Microsoft e la FTC emergono nuovi dettagli riguardanti il futuro della serie di Call of Duty e gli altri franchise Activision. Stando alla testimonianza di Jim Ryan di Sony, sembra che Kotick abbia provato a raggiungere un accordo di massima con PlayStation nel caso l'affare con Microsoft dovesse fallire.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato in tribunale che il CEO di Activision, Bobby Kotick, ha provato a raggiungere un accordo di riserva con Sony per garantire che i giochi Activision, incluso Call of Duty, continuassero a essere distribuiti su PlayStation se la fusione da 68,7 miliardi di dollari con Microsoft dovesse essere definitivamente bloccata.

In privato, Ryan aveva detto a Kotick: "Non voglio un nuovo accordo con Call of Duty. Voglio bloccare la tua fusione". Con le informazioni emerse nelle ultime ore, scopriamo che questo scambio di mail erano collegate al tentativo da parte di Kotick di ottenere un nuovo accordo di licenza per editori (PLA) come piano di riserva. "Ha detto che era interessato a fare un accordo", ha detto Jim Ryan al giudice che si sta occupando del processo tra Microsoft e la FTC. "Gli ho detto che pensavo che la transazione fosse anticoncorrenziale e che speravo che le autorità di regolamentazione la bloccassero. Il mio commento era specificamente nel contesto. Penso che Kotick volesse coprirsi nel negoziare un accordo con PlayStation nel caso in cui l'accordo non andasse a buon fine".

L'attuale accordo di Activision con Sony scade nel 2024, quindi per lanciare nuovi giochi su PlayStation, dovrà negoziare dei nuovi termini con la con la compagnia di Ryan. Potrebbe rivelarsi un'operazione problematica considerando i rapporti compromessi tra le società, tuttavia PlayStation genera centinaia di milioni di dollari dalla serie di Call of Duty, e sarebbe probabilmente interesse di entrambe le società raggiungere un compromesso. Di fatto, Jim Ryan si è detto tranquillo sul futuro di Call of Duty su PlayStation.