Xbox-Activision: la CMA ha incontrato l'FTC 26 volte per discutere dell'acquisizione

Nel mentre Lina Khan è finita sotto indagine per abuso di potere, viene rivelato da Sarah Cardell, CEO della CMA, che l'antitrust inglese ha avuto ben 26 incontri con la Federal Trade Commission americana per discutere dell'acquisizione di Microsoft nei confronti di Activision-Blizzard-King.

Questa è una procedura operativa standard poiché le autorità di regolamentazione di tutto il mondo si incontrano spesso su casi importanti come questi. In un documento pubblico, Cardell rivela che la CMA e la FTC si sono incontrati per un totale di 26 volte tramite conferenze telefoniche e virtuali.

"Tra l'inizio della Fase 2 dell'indagine della CMA iniziata il 15 settembre 2022 e la pubblicazione del suo rapporto finale il 26 aprile 2023, la CMA ha tenuto circa 26 riunioni (comprese le chiamate e le riunioni virtuali) e ha scambiato (ovvero inviato e ricevuto) circa 74 e-mail con la FTC (comprese le e-mail amministrative per organizzare le chiamate) in relazione a questo caso", ha affermato Cardell. "Le ricerche sono ancora in corso e aggiorneremo il Comitato non appena questo processo sarà completato; ma non ci aspettiamo che i numeri finali differiscano materialmente da quelli presentati qui".

La CMA e l'FTC hanno più volte sottolineato come, a prescindere da questi incontri, i propri verdetti sono stati emessi in totale autonomia, considerando anche che gli enti regolatori devono ognuno prendere in esame un settore del mercato differente.

Intanto il presidente di Microsoft ha incontrato il cancelliere UK per discutere del no della CMA.