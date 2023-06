Xbox-Activision e il no della CMA: il presidente Microsoft incontrerà il Cancelliere UK

A conclusione della prima udienza per l'appello di Microsoft per il no della CMA all'affare con Activision, la casa di Redmond guarda con fiducia al buon esito della disputa legale con l'ente antitrust britannico e, nel frattempo, pianifica le successive mosse per convolare a nozze con il publisher di Call of Duty.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte di Bloomberg, il presidente Microsoft Brad Smith sarebbe in procinto di incontrare il Cancelliere del Governo del Regno Unito, Jeremy Hunt, per esporre il punto di vista del colosso tecnologico statunitense.

L'incontro con il Cancelliere Hunt, presumibilmente, vedrà l'alto esponente di Microsoft manifestare la propria contrarietà al blocco dell'accordo con Activision Blizzard deciso dalla CMA ed esporre le possibili conseguenze delle scelte compiute dalle autorità di regolamentazione inglesi. Pur essendo indipendente, l'ente antitrust britannico è composto da membri nominati dal Dipartimento degli Affari, da qui l'importanza del colloquio tra Hunt e Smith che dovrebbe tenersi a breve: ricordiamo inoltre che il Governo UK ha già preannunciato la riforma della CMA come parte di un più ampio programma politico di rilancio e consolidamento dell'economia britannica.

Sempre dalle colonne di Bloomberg giunge l'anticipazione sul possibile addio di Microsoft dall'UK per aggirare la CMA, una decisione che avrebbe delle importanti ricadute economiche per il Regno Unito e il futuro dell'industria videoludica inglese: i temi da trattare in questo incontro, quindi, non mancheranno di certo.