Xbox-Activision danneggerebbe la concorrenza: lo hanno detto alcune compagnia alla CMA

La Competition and Markets Authority ha bloccato l'affare Microsoft-Activision, adducendo come principale causa della decisione il pericolo che si possa creare un monopolio nel campo del gaming in cloud. Il verdetto è giunto dopo che, alcune compagnie, hanno ammesso di temere le conseguenze di un'acquisizione di tale portata.

Sony ha sin da subito costituito l'oppositore principale riguardo alla trattativa, ma nuovi report emersi a seguito dell'indagine condotta dall'antitrust UK rivelano che la casa di PlayStation non è stata l'unica azienda a nutrire preoccupazioni.

Stando a quanto rivelato dalal CMA, diverse società coivolte nell'industria videoludica hanno ammesso, in modo anonimo, di ritenere che la collaborazione tra Xbox e Activision potesse "danneggiare seriamente la concorrenza". Come detto, è risaputo che Sony sia contraria alla fusione e si ritiene che Google possa aver sollevato dubbi sui piani legati al cloud gaming di Xbox, ma non ci sono informazioni concrete su chi siano gli altri oppositori.

"Le opinioni di terze parti erano contrastanti. Alcune importanti aziende videoludiche ritenevano che la fusione avrebbe seriamente danneggiato la concorrenza e che il rimedio comportamentale proposto da Microsoft fosse inefficace, inadeguato e/o avrebbe distorto il mercato".

Nel frattempo, è emerso che in UK, dove è stato bloccato l'affare, il mercato cloud gaming conta appena 10.000 utenti.