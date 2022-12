Xbox-Activision: la FTC non è interessata al 'bene superiore' promesso da Microsoft

Un dirigente di Activision-Blizzard ha provato a smontare le accuse della FTC, ma l'ente regolatore statunitense sfida nuovamente Microsoft in merito all'acquisizione da quasi 70 miliardi destinata a far discutere anche nel corso del 2023.

Sebbene non abbia riferimenti propriamente espliciti, la presidentessa della Federal Trade Commission, Lina Khan, ha affermato che l'ente bada soltanto agli aspetti legali di un tentativo di acquisizione e che non prenderà in considerazione promesse di carattere sociale. Dichiarazioni che con buona probabilità si ricollegano alla volontà di Microsoft di acquisire Activision e migliorare la situazione lavorativa all'interno dei suoi studi, funestati nei mesi scorsi da casi di molestie e discriminazioni da parte dei dirigenti aziendali.

"Le aziende a volte cercano di convincere la FTC a rinunciare a bloccare un accordo illegale assumendo impegni ESG o giurando di usare il proprio potere per qualunque cosa considerino come il bene superiore. Il mio editoriale per il WSJ spiega perché questa tattica non funziona.

Le leggi antitrust non ci permettono di chiudere un occhio sulle fusioni illegali solo perché le aziende promettono qualche vantaggio sociale non correlato. Il nostro ruolo è quello di agire come forze dell'ordine che bloccano attività illecite, non come negozianti che accettano una concorrenza ridotta in cambio di qualche vantaggio non correlato". Questo sembra peraltro tagliare le gambe ai sindacati statunitensi che vorrebbero che la trattativa andasse in porto.

La FTC ha denunciato Microsoft per la tentata acquisizione di Activision-Blizzard e non sembra voler abbandonare il piede di guerra. Questo, a pochi giorni dalle dichiarazioni di Brad Smith di Microsoft, che si diceva fiducioso in una risoluzione pacifica con l'FTC.