Xbox e Activision, su Game Pass confermati Call of Duty, Diablo e Overwatch: parla Spencer

Lo immaginavamo già, ma Phil Spencer ha ribadito tramite un nuovo post sulle pagine ufficiali di Microsoft che Xbox Game Pass accoglierà i nuovi giochi Activision-Blizzard, una volta che l'affare con il publisher di Call of Duty sarà finalmente concluso.

L'intervento di Spencer sembra mirato a attenuare i timori riguardo ad un possibile monopolio che il colosso di Redmond otterrebbe una volta inglobata Activision-Blizzard e tutti i suoi studi interni. Come viene specificato nel post, l'intento di Microsoft è quello di assicurare che il gaming sia disponibile per tutti, ovunque.

"Stiamo ampliando la scelta in due modi: attraverso Game Pass, che offre ai giocatori un'opzione di abbonamento; e portando più giochi su piattaforme mobili, anche attraverso la nostra tecnologia di streaming di giochi su cloud. I servizi in abbonamento come Game Pass rendono i giochi più convenienti e aiutano gli utenti di tutto il mondo a trovare il loro prossimo titolo preferito. Game Pass consente agli sviluppatori di offrire più giochi a più giocatori, non di meno".

Spencer ha quindi ribadito che "la tanto amata libreria di Activision Blizzard - inclusi Overwatch, Diablo e Call of Duty - sarà disponibile in Game Pass per far crescere quelle community. Fornendo ancora più valore agli utenti, speriamo di continuare a far crescere Game Pass, estendendone il fascino agli smartphone e a qualsiasi dispositivo connesso".

Il fatto che questi giochi saranno inclusi in Game Pass non esclude che possano arrivare su piattaforme rivali, anzi: "Abbiamo sentito dire che questo accordo potrebbe portare franchise come Call of Duty lontano dalle piattaforme su cui le persone li giocano attualmente. Ecco perché, come abbiamo detto in precedenza, ci impegniamo a rendere disponibile la stessa versione di Call of Duty su PlayStation lo stesso giorno in cui il titolo verrà lanciato altrove. Continueremo a consentire alle persone di giocare tra loro su piattaforme e dispositivi diversi. Sappiamo che i giocatori traggono vantaggio da questo approccio perché lo abbiamo fatto con Minecraft, che continua a essere disponibile su più piattaforme e si è ampliato ulteriormente da quando Mojang è entrato a far parte di Microsoft nel 2014".