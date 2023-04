Xbox oltre Activision: 'Grande entusiasmo per le esclusive in arrivo', per Nadella

Nonostante la cocente delusione avuta con lo stop della CMA all'affare Activision-Microsoft, Satya Nadella continua a guardare con estrema fiducia al futuro di Xbox: per il CEO della casa di Redmond c'è 'grande entusiasmo' per i titoli first party in arrivo sulla piattaforma verdecrociata (ma non solo).

Nel corso dell'ultima riunione organizzata con gli azionisti e gli investitori per presentare i risultati finanziari del colosso tecnologico americano, l'amministratore delegato di Microsoft è intervenuto per fare il punto della situazione e rassicurare la community sul futuro di Xbox.

Nadella esordisce nel suo discorso soffermandosi sul lavoro svolto dalla compagnia per raggiungere gli obiettivi della sua divisione videoludica: "Stiamo rapidamente realizzando la nostra ambizione di essere la prima scelta per le persone che vogliono giocare a grandi videogiochi quando, come e dove vogliono. Abbiamo stabilito il record nel terzo trimestre per utenti e dispositivi attivi. In tutta la nostra attività di contenuti e servizi stiamo mantenendo il nostro impegno per offrire ai giocatori più modi per accedere ai videogiochi che amano".

Senza nulla togliere alle 'frasi di circostanza' per gli investitori, è però nella seconda parte del suo intervento che Nadella solletica maggiormente la curiosità degli appassionati di videogiochi nell'affermare come "i grandi contenuti rimangono il volano della nostra crescita. Con i nostri titoli abbiamo appena superato il tetto dei 500 milioni di utenti unici dall'inizio della nostra attività nel settore dei videogiochi. Non siamo mai stati più entusiasti di adesso per la nostra lineup di giochi in arrivo, inclusi i titoli in uscita in questro trimestre come Minecraft Legends e Redfall".

Da qui a fine anno la casa di Redmond ha già pianificato la commercializzazione del racing game simulativo Forza Motorsport e della space opera di Bethesda Starfield, ma le dichiarazioni di Nadella lasciano presagire l'arrivo di altre esclusive first party nel corso dei prossimi mesi.