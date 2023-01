Xbox-Activision: Microsoft cita PlayStation in giudizio per difendersi contro l'FTC

Con l'udienza finale con la Federal Trade Commission fissata ad agosto, Microsoft sta iniziando a preparare la sua difesa per opporsi alle accuse ricevute dall'organo regolatore statunitense in merito al tentativo di acquisizione di Activision-Blizzard da quasi 70 miliardi di dollari.

Come parte della sua difesa, Microsoft ha citato in giudizio Sony, con la speranza che la compagnia nipponica sveli al giudice la sua pipeline produttiva dei giochi PlayStation. Si tratterebbe di rivelare informazioni delicate, che potenzialmente potrebbero influire nel rapporto di competitività tra le due aziende, ma che Microsoft ritiene inerenti al caso. Sony non sembra molto incine ad accettare la richiesta, e dopo un'estensione di una settimana avrà tempo fino al 27 gennaio per limitare, rispondere o declinare ufficialmente la richiesta.

Al termine della prima udienza preliminare tenutasi ad inizio gennaio, Microsoft si è detta fiduciosa sulla possibilità di trovare un accordo con la Federal Trade Commission. Tramite le parole di Satya Nadella, il colosso di Redmond ha ribadito che l'acquisizione di Activision-Blizzard favorirà la competizione in ambito gaming e non la limiterà, come invece teme Sony. La compagnia di PlayStation ha più volte tirato in ballo il nome di Call of Duty, ma Microsoft ha puntualmente dichiarato che la serie sparatutto continuerà ad uscire su PlayStation e tornerà ad essere pubblicata anche su Nintendo Switch.

Intanto, diversi sviluppatori che hanno partecipato alla Game Developers Conference si sono detti preoccupati per l'affare Microsoft-Activision.