Xbox-Activision: Microsoft si difende dalle accuse dell'FTC, arriva la risposta ufficiale

Dopo che l'FTC ha fatto causa a Microsoft per fermare l'affare Xbox-Activision, le discussioni sull'argomento continuano ad interessare giocatori, addetti ai lavori e colossi dell'industria. A tornare sulla questione è ora Microsoft, che risponde ufficialmente alle accuse mosse dall'antitrust americano nei confronti dell'acquisizione.

Sostanzialmente, il colosso di Redmond sostiene che la mossa dell'FTC si pone in violazione gli articoli II, III e l'Equal Protection collegati al Quinto Emendamento della costituzione statunitense, e che quanto sta facendo l'ente di antitrust in questo momento non è nemmeno coerente con la funzione stessa della sua realtà, ovvero la salvaguardia della competitività sul mercato; al contrario, Microsoft sostiene che in questo momento le azioni dell'FTC siano indirizzate a tutela di un singolo concorrente (il riferimento dovrebbe essere a Sony, sebbene non venga effettivamente citata), anziché su tutto il mercato in generale.

Nel documento di 37 pagine redatto da Microsoft, la compagnia sottolinea inoltre che l'acqusizione di Activision Blizzard non sconvolgerebbe l'attuale equilibrio del mercato videoludico e non porterebbe ad una situazione di monopolio, e che l'obiettivo dell'azienda ad acquisizione completata è di espandere ulteriormente la disponibilità di alcune produzioni Activision, come Call of Duty, anche sulle altre piattaforma esterne all'ecosistema Xbox.

Contattato da The Verge, il presidente Microsoft Brad Smith ha dichiarato sulla questione che "anche se continuiamo ad avere fiducia sulla nostra posizione, continuiamo ad impegnarci per trovare soluzioni con i regolatori così da proteggere la competizione, i consumatori ed i lavoratori del settore tecnologico. Come abbiamo imparato dalle nostre cause in passato, non si chiude mai la porta all'opportunità di un accordo che vada bene per tutti".

Dello stesso avviso anche Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, anch'esso raggiunto da The Verge: "Non c'è alcuna ragionevole o legittima motivazione per cui quest'acqusizione non possa chiudersi. La nostra industria ha un enorme spazio per la competizione e ben poche barriere d'entrata. Stiamo vedendo un numero di dispositivi più grande che mai per lasciare ai giocatori un'ampia gamma di scelte per giocare. Motori grafici e strumenti di sviluppo sono a disposizione di sviluppatori sia grandi che piccoli, e l'ampiezze delle opzioni di distribuzione dei giochi non è mai stata così vasta. Credo che prevarremo sui meriti di questo caso".

Secondo il CMA, il 75% dei giocatori è favorevole all'affare Microsoft-Activision, sebbene per il momento l'ente inglese non esprime giudizi chiari e definitivi sulla questione. Non resta intanto che scoprire come si concluderà la causa dell'FTC nei confronti di Microsoft e quale sarà il destino dell'acquisizione.