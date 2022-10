Xbox e Activision, Microsoft è fiduciosa: l'affare si concluderà entro l'anno fiscale 2023

I timori per la possibilità che Call of Duty diventi un'esclusiva Xbox hanno spinto Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, a mettersi in contatto con l'antitrust europea per discutere della trattativa che dovrà infine portare Activision-Blizzard all'interno della divisione Xbox di Microsoft.

Nonostante gli ormai ripetuti interventi di Sony e Jim Ryan in particolare per mettere in guardia gli enti preposti alla valutazione dell'affare da quasi 70 miliardi di dollari, Microsoft si è detta certa che tutto andrà per il meglio. Tramite le parole di un suo portavoce, il colosso di Redmond ha rinnovato la sua fiducia nei confronti dell'esito finale della trattativa e non si è detto per nulla preoccupato delle tempistiche con cui i vari enti antitrust stanno prendendo in esame la questione:

"La revisione dell'accordo da parte della Commissione europea sta procedendo in linea con il programma e il processo normativo previsti e rimaniamo fiduciosi che l'acquisizione si concluderà nell'anno fiscale 2023", sono le parole di un portavoce risalenti al 30 settembre inserite all'interno di un documento che tiene traccia di tutte le dichiarazioni depositate da Microsoft in merito all'accesa discussione rigurdante il futuro di Call of Duty e la conclusione della trattativa.

L'Antitrust europea dovrà esprimere un giudizio finale sull'acquisizione di Activision-Blizzard entro l'8 novembre, ma non è da escludere un rinvio della decisione al 2023 in modo da potersi uniformare alle tempistiche degli altri enti internazionali.