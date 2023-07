Xbox-Activision: Microsoft invita la CMA a cambiare il verdetto dopo l'accordo con Sony

Dopo un lungo tira e molla, Microsoft e Sony hanno raggiunto un punto d'accordo su Call of Duty, con la serie sparatutto che, pur sotto l'ala del colosso di Redmond, continuerà ad essere pubblicato multipiattaforma, incluse le console PlayStation.

Alla luce dell'accordo stretto tra i due competitor, Microsoft ha invitato la Competition and Markets Authority a rivedere le sue valutazioni in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard. In un documento presentato all'ente regolatore britannico, la compagnia afferma che l'acquisizione "garantisce che quello è che probabilmente il competitor più potente nell'industria dei videogiochi avrà accesso a lungo termine al gioco Activision che considera il più importante".

L'azienda di Redmond ha anche ricordato di aver siglato un accordo firmato con la società di cloud gaming NWare, firmato pochi giorni dopo la decisione con esito negativo della CMA. Per questi motivi, ha esortato l'antitrust a riconsiderare il blocco imposto al termine della prima valutazione.

Nonostante il rumore mediatico provocato da Call of Duty in questi mesi, il motivo principale per cui la CMA ha detto no all'affare è legato alle preoccupazioni riguardanti il cloud gaming. L'ente regolatore ha esortato Microsoft a modificare la sua proposta di acquisizione, nell'attesa di dare il suo nuovo respondo atteso entro il 29 agosto di quest'anno.