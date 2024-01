Xbox-Activision, Microsoft ci ripensa: il primo no della CMA fu 'severo ma giusto'

Activision è ormai diventata ufficialmente una compagnia facente parte di Microsoft, tuttavia il colosso di Redmond ha dovuto affrontare delle sfide non poco impegnative per portare a casa il publisher di Call of Duty.

Tra gli enti che più hanno provato a mettere i bastoni fra le ruote di Microsoft ci sono sicuramente la Federal Trade Commission e la Competition Markets Authority. Brad Smith, presidente di Microsoft, è recentemente tornato a parlare proprio della CMA inglese, e del no che aveva momentaneamente bloccato l'acquisizione di Activision.

Smith aveva aspramente criticato la CMA affermando che la fiducia nel Regno Unito era stata "gravemente compromessa" dopo che l'autorità di regolamentazione si era mossa per bloccare l'accordo da 68,7 miliardi di dollari ad aprile dell'anno appena passato. Lo aveva persino definito il "giorno più buio" per Microsoft nei suoi quattro decenni di attività in Gran Bretagna, e si è spinto oltre affermando che "l'Unione Europea è un luogo più attraente per avviare un'impresa" rispetto al Regno Unito.

Ebbene, a diversi mesi di distanza da queste dichiarazioni, Smith torna sui suoi passi e rivede la sua posizione in merito a quanto deciso in un primo momento dalla CMA, definendo quel provvedimento "severo ma giusto".

"Certamente ho imparato molto a livello personale. Non farei necessariamente un passo indietro rispetto a tutte le preoccupazioni che ho sollevato quando ho parlato ad aprile, ma potrei scegliere parole leggermente diverse per esprimere il mio punto. La CMA ha tenuto uno standard severo e lo rispetto. A mio avviso è stata severa ma giusta. Ha spinto Microsoft a modificare l'acquisizione che avevamo proposto per Activision-Blizzard, per cedere alcuni diritti di cui la CMA era preoccupata in merito al cloud gaming".

Nel frattempo, il CEO Bobby Kotick si è definitivamente separato da Activision.