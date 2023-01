Xbox-Activision, Microsoft ritratta: l'FTC non ha violato la Costituzione

A seguito della causa intentata dall'FTC nei confronti di Microsoft per il tentativo di acquisizione di Acticision-Blizzard, il colosso di Redmond aveva definito anticostituzionale la manovra attuata dall'ente regolatore americano.

Secondo quanto precedentemente dichiarato dalla compagnia di Satya Nadella, la Federal Trade Commission aveva violato il quinto emendamento della costituzione USA, legato alla libertà individuale. L'azienda ha ora ritrattato queste dichiarazioni tramire le parole del portavoce David Cuddy:

"La FTC ha una missione importante per proteggere la concorrenza e i consumatori e abbiamo rapidamente aggiornato la nostra risposta per omettere i riferimenti alla Costituzione. Inizialmente abbiamo messo tutti i potenziali argomenti sul tavolo internamente e avremmo dovuto abbandonare questo passaggio della difesa prima di archiviare. Abbiamo apprezzato il feedback e ci stiamo impegnando direttamente con coloro che hanno espresso preoccupazioni per chiarire la nostra posizione".

Nonostante questo passo indietro, Microsoft continua a dimostrarsi ferma nell'intenzione di procedere con l'acquisizione di Activision. La compagnia ha precisato a chiare lettere che la trattativa verrà chiusa definitivamente in caso ottenga il benestare di CMA e Commissione Europea, con l'FTC che in quel caso sarebbe costretta ad affrontare un caso giuridico di dimensioni ancora maggiori in caso continuasse ad opporsi all'operazione. La CMA, intanto, ha annunciato che il suo verdetto arriverà in ritardo rispetto a quanto precedentemente previsto.