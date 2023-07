Xbox-Activision: Microsoft vorrebbe estendere la scadenza per non correre rischi

Il CAT ha acconsentito alla sospensione dell'appello di Microsoft contro la decisione della CMA di bloccare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King nel Regno Unito. La trattativa sembra quindi destinata ad essere conclusa soltanto fra alcune settimane di attesa, finché non si troverà un compromesso sulla questione cloud gaming.

Come suggerito anche da Bloomberg, questo potrebbe significare che l'operazione verrà completata dopo la giornata di oggi, martedì 18 luglio, ovvero la data di scadenza precedentemente accordata tra Microsoft e Activision. Stando ad un report di Reuters, il colosso di Redmond è nuovamente entrato in trattative con la compagnia di Bobby Kotick per fissare una nuova data, anche con l'intento di dissuadere potenziali acquirenti interessati al publisher.

La scadenza dell'accordo attuale darebbe piena libertà ad Activision di rinunciare all'acquisizione, ma si tratta di un'ipotesi del tutto improbabile considerando il forte desiderio espresso dalle due parti di completare la fusione. Microsoft, in ogni caso, vuole estendere il contratto "per garantire che Activision non sia corteggiata da un altro potenziale acquirente o cambi idea", ha riferito Reuters. Microsoft e Activision non hanno però ancora conferamato quanto riportato.

La compagnia di Redmond ha invece commentato in maniera positiva la decisione presa di recente dal CAT: "Siamo grati che il Competition Appeal Tribunal del Regno Unito abbia accettato con delle condizioni di sospendere il processo di appello", ha dichiarato un portavoce di Microsoft in una dichiarazione inviata a IGN.com. "Come abbiamo detto in precedenza, stiamo valutando come la transazione potrebbe essere modificata per rispondere alle preoccupazioni della CMA. Microsoft e Activision Blizzard hanno concordato con la CMA che ciò è nell'interesse di trovare un rapido percorso da seguire".