Xbox-Activision, non solo l'FTC: giocatori fanno causa a Microsoft

La telenovela "Microsoft-Activision" si arricchisce di un nuovo, curioso capitolo. Dopo che l'FTC ha fatto causa a Microsoft per impedire che l'acquisizione vada in porto, adesso il colosso di Redmond deve vedersela anche con un'altra situazione analoga che, però, non coinvolgerebbe nessun ente di antitrust.

Nello specifico, un gruppo di videogiocatori ha denunciato Microsoft sempre in merito all'affare Activision Blizzard, in quanto gli accordi darebbero alla compagnia "una posizione senza rivali" all'interno dell'industria. La causa è stata intentata solo nei confronti di Microsoft da dieci querelanti che sostengono di giocare le produzioni Activision su piattaforme multiple, non solo PlayStation ma anche Xbox.

"Microsoft già controlla uno dei più grandi e popolari ecosistemi dell'industria videoludica. L'acquisizione proposta le darebbe una posizione impossibile da rivaleggiare, lasciandola con il più ampio numero di franchise iconici e giochi da avere a tutti i costi", afferma il gruppo di giocatori che, tra gli aspetti più negativi di questo accordo, citano "prezzi più alti, minore innovazione, meno creatività, meno scelta per i consumatori, meno output e diversi altri effetti anticompetitivi" come conseguenza.

I querelanti elencano inoltre tutte le acquisizioni compiute dagli Xbox Game Studios dal 2014 fino all'acquisizione di Bethesda nel 2020. E non manca un errore: la causa cita Rare come acquisita nel 2022, quando in verità lo studio inglese entrò a far parte della scuderia Microsoft già nel lontano 2002, dopo anni al servizio di Nintendo.

In attesa di capire come il colosso americano intenderà muoversi nei confronti di queste persone, in ogni caso l'intera vicenda in merito al colossale affare da quasi 70 miliardi di dollari continua a svilupparsi giorno dopo giorno: in Europa l'antitrust vuole che i rivali di Microsoft si esprimano sull'acquisizione di Activision, inviando un questionario con centinaia di domande.