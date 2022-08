Xbox + Activision: il parere di Ubisoft, Warner Bros e altri attori trapela dal Brasile

Come abbiamo già avuto modo di segnalarvi in queste ore, il processo di verifica legato all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è entrato nel vivo in diversi Paesi. Tra questi ultimi, spicca soprattutto il Brasile.

Il processo di approvazione della transazione da parte dell'antitrust del Paese ha attirato l'attenzione del pubblico, grazie alla notevole mole di informazioni che è stata pubblicata online dal CADE, l'organizzazione brasiliana a tutela della concorrenza. Tra i dettagli trapelati, hanno trovato spazio le opinioni di Sony sulla creazione di un sostituto di COD e sulla notevole crescita di Xbox Game Pass, ma anche le valutazioni di molti altri publisher videoludici.

Ubisoft, ad esempio, si è dimostrata ben poco preoccupata dal possibile ingresso degli studi Activision Blizzard tra gli Xbox Game Studios. Stando al colosso francese, non esistono titoli privi di diretti competitor, mentre Xbox Game Pass rappresenta solamente un diverso sistema di accesso ai contenuti, che non deve essere inteso come un mercato a sé stante. Tra i rival di COD, Ubisoft ha ad esempio citato Rainbow Six Siege, PUBG, Apex Legends e Battlefield, mentre The Elder Scrolls Online non può prescindere dal confronto con World of Warcraft. Anche da Bandai Namco, arrivano dichiarazioni molto simili.



Anche da Warner Bros non arrivano rimostranze particolari in merito all'operazione, con la compagnia che ha peraltro offerto interessanti considerazioni sul crescente numero di aziende operanti nel settore videoludico. Quest'ultimo, secondo la compagnia, non proporrebbe infatti barriere all'ingresso troppo elevate per nuovi attori, soprattutto se si parla di aziende già attive nel mondo tech.



Interessante anche il coinvolgimento di Amazon da parte del CADE, con il colosso tech che ha però affermato di non disporre di abbastanza informazioni per esprimersi sulla materia. Molte delle repliche offerte da Amazon sono peraltro state rese inaccessibili nella documentazione dell'antitrust brasiliano. Anche l'intera replica di Meta risulta oscurata, fatta eccezione per la conferma che gli unici canali di distribuzione videoludica dell'azienda sono Meta Quest e Facebook Gaming.