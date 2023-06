Xbox-Activision: Phil Spencer spiega alla FTC come funziona un'acquisizione

L'udienza che dal 22 giugno sta vedendo contrapposte Microsoft ed FTC si sta rivelando una fonte inesauribile di sorprese. I vertici della casa di Redmond si stanno esibendo in dichiarazioni tutt'altro che banali nel tentativo di scampare all'ingiunzione preliminare richiesta dall'autorità e vedere l'acquisizione di Activision-Blizzard ultimata.

"Acquisizione" è tuttavia un termine che sembra andare ben poco a genio a Phil Spencer, che preferisce non utilizzarlo per descrivere l'affare con Activision-Blizzard. Durante il suo interrogatorio, condotto dal legale della FTC prima e dopo la pausa pranzo di ieri 23 giugno, il capo di Xbox (calmo, ma visibilmente frustrato per le domande ricevute) ha letteralmente provato a spiegare all'autorità garante statunitense come funziona un'acquisizione e perché, secondo lui, il termine risulta fuori luogo per descrivere la manovra finanziaria: "No, quando acquisisci qualcosa non stai effettuando un pagamento. È come quando compri una casa. Stai comprando un asset che ha un valore, dunque è come trasferire del denaro in un asset chiamato Activision".

Ha poi continuato: "Dunque, provare a descrivere quei 70 miliardi come una spesa è sbagliato. Finanziariamente parlando, è proprio come trasferire 70 miliardi in un asset, che è un publisher di videogioco, che per noi vale più di 70 miliardi, pertanto non è una spesa".

Nell'ambito della sua testimonianza, Spencer ha anche messo in dubbio l'esclusività di The Elder Scrolls 6, assicurato che Call of Duty non verrà ritirato da PlayStation, accusato Sony di essere una concorrente aggressiva che mina la sopravvivenza di Xbox e svelato d'aver maturato la decisione di comprare Bethesda per evitare che anche Starfield potesse diventare un'esclusiva PlayStation come Deathloop e Ghostwire Tokyo.