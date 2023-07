Xbox-Activision: piattaforme, generi e valori produttivi valutati nell'indagine dell'UE

Se nel caso della CMA inglese dovremo attendere ancora alcune settimane prima di un responso finale sul caso Microsoft-Activision,< la Commissione Europea si è invece da tempo espressa a favore della conclusione dell'affare.

Come fatto notare su ResetEra, sono recentemente emersi nuovi dettagli sulla decisione presa dall'Unione Europea, che ha basato la sua valutazione su tre criteri fondamentali: le piattaforme, i generi videoludici e i valori produttivi dei giochi e delle IP coinvolte nell'operazione.

"Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nella decisione in relazione alla definizione dei mercati rilevanti per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi segmentati per piattaforma (PC, console, dispositivi mobili), per tipi di videogioco (giochi AAA vs. giochi non AAA) e per genere (azione e avventura, sparatutto/battle royale, giochi di ruolo, sport, corse, combattimento e strategia)".

A questo, naturalmente, va a sommarsi tutta una serie di altri aspetti valutati all'interno dell'indagine. Stando a queste precisazioni, però, l'impressione è che, se in un futuro ipotetico una compagnia dovesse avere o ricercare un vantaggio competitivo eccessivo in determinati campi del mercato (magari occupando in maniera preponderante il settore degli sparatutto, dei GDR e così via), gli enti regolatori potrebbero intervenire per riprisintare una situazione di equilibrio tra i vari competitor. Evidentemente, per la Commissione Europea, non ci saranno rischi di questo genere nella transazione che vede protagonista Activision.

Intanto, con lo slittamento della chiusura della trattativa, il prezzo di Activision è salito alle stelle.