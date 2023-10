Xbox-Activision è realtà: il messaggio di benvenuto di Phil Spencer non si fa attendere

Activision entra a far parte di Microsoft, un'acquisizione storica che ha ricevuto finalmente il benestare della CMA inglese. Phil Spencer non perde tempo e dà immediatamente il benvenuto ad Activision e a tutti i membri degli studi di sviluppo coinvolti nella transizione.

Oltre ad aver confermato che Bobby Kotick rimarrà CEO di Activision fino al 2023 prima del suo definitivo abbandono, Spencer ha annunciato che andrà in visita presso gli uffici di Activision, Blizzard e King nelle prossime settimane, e che i dipendenti Microsoft potranno salutare i loro nuovi colleghi al prossimo incontro virtuale collettivo in programma per l'8 novembre.

"Oggi è un grande giorno per il gaming. Abbiamo completato l'acquisizione di Activision Blizzard e diamo il benvenuto a loro e alle loro attività in Microsoft Gaming", esordisce Spencer. "Activision, Blizzard e King pubblicano alcuni dei franchise più giocati e amati nella storia dei videogiochi, da Pitfall a Call of Duty, da Warcraft a Overwatch, da Candy Crush Saga a Farm Heroes Super Saga. Xbox combinerà l’abilità, la conoscenza e la straordinaria eredità di giochi di Activision Blizzard, e porteremo la gioia e la community del gaming a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo.

Siamo ansiosi di imparare dalla loro creatività, scambiare approfondimenti, migliori pratiche lavorative e consentire ai nostri nuovi colleghi di portare le loro visioni al pubblico più ampio possibile. E oggi iniziamo ufficialmente il lavoro per offrire giochi più innovativi a un numero di giocatori mai visto prima e su nuove piattaforme, dal mobile allo streaming sul cloud. Iniziamo anche il lavoro per rendere disponibile la tanto amata libreria di giochi di Activision, Blizzard e King su Game Pass e altre piattaforme: avremo altro da condividere nei prossimi mesi. Vorrei rivolgere un ringraziamento molto speciale e sentito a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa acquisizione. Non avremmo potuto realizzare tutto questo senza la vostra dedizione".

Microsoft ha celebrato il matrimonio con Activision con un nuovo trailer dedicato alla felice conclusione della trattativa.