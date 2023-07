Xbox-Activision: i Repubblicani esortano l'FTC a ritirare l'accusa contro Microsoft

La Federal Trade Commission ha incassato una sonora sconfitta in tribunale contro Microsoft, con la compagnia di Redmond sempre più vicina alla definitiva acquisizione di Activision-Blizzard-King, e con il giudice Corley che ha già rifiutato la richiesta d'appello dell'organo regolatore statunitense.

Come riportato da IGN.com, ventidue Repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno scritto una lettera alla Federal Trade Commission esortando l'autorità di regolamentazione a seppellire l'ascia di guerra contro Microsoft in merito alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard. La lettera, indirizzata al presidente della FTC Lina Khan e ai commissari Slaughter e Bedoya, invita a ritirare il caso antitrust contro Microsoft, chiedendo all'agenzia di "tornare alla sua lunga storia di applicazione ragionevole dell'antitrust e orientata al consumatore".

"Il caso della FTC contro l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è l'ultimo di una serie di azioni che sono chiaramente progettate per impedire fusioni e acquisizioni legittime, ignorando decenni di pratica consolidata della FTC nelle amministrazioni repubblicane e democratiche", dice la lettera. "Invece di proteggere la concorrenza come intendeva il Congresso, la FTC ha speso le risorse dei contribuenti cercando di bloccare un accordo che promette di ampliare la scelta dei consumatori e isolare dalla concorrenza una società straniera dominante".

Intanto sembra che Microsoft voglia estendere la scadenza per l'acquisizione di Activision (originariamente fissata ad oggi martedì 18 luglio) per evitare che il publisher possa entrare in trattative con altre compagnie o semplicemente cambi idea sull'acquisizione.