Xbox-Activision, sei compagnie di sviluppo votano per il sì: nuovo report della CMA

La Competition and Market Authority britannica ha pubblicato un nuovo report in cui si vanno a trattare i commenti di alcune compagnie di sviluppo che operano nel settore videoludico e che si dicono totalmente a favore della chiusura della trattativa da quasi 70 miliardi di dollari tra Microsoft e Activision-Blizzard-King.

Fra studi ed editori, sei gruppi in totale sono entrati in contatto con la CMA inglese, e tutti si sono detti a favore dell'approvazione. Solo una delle compagnie di sviluppo si è pubblicamente rivelata, 4J Studios, che ha lavorato alle versioni console di Minecraft. La testimonianza del co-fondatore Chris van der Kuyl ci dice che Microsoft "ha onorato ogni elemento degli accordi che hanno ereditato e ha anche esteso significativamente la nostra relazione per coprire nuovi formati, come Nintendo Switch, così come molti altri miglioramenti dei contenuti", e che per questo merita la fiducia degli enti regolatori.

Chiaramente facendo riferimento alla tanto chiacchierata gestione della serie di Call of Duty, uno studio anonimo ha dichiarato: "Crediamo che nessun titolo possa essere considerato un "must have" nel mercato dell'intrattenimento interattivo. Nel contesto di questa dinamica, e considerando l'impegno dichiarato di Microsoft a rendere disponibili alcuni giochi su tutte le piattaforme, non crediamo che la transazione proposta avrà un impatto negativo sui consumatori".

La terza risposta è arrivata dal CEO di uno studio indipendente che ha "lavorato con la maggior parte dei principali editori di giochi tra cui Sony, Microsoft e Activision". Ha affermato che Microsoft ha sempre onorato i suoi contratti e obblighi nei 25 anni in cui ha avuto a che fare con la società e ha ricordato come Tencent sia già un investitore di Activision e potrebbe prendere il posto del colosso di Redmond: "Se a Microsoft viene impedito di acquisire Activision, i consumatori del Regno Unito sarebbero serviti meglio se fosse invece inglobata da Tencent?", suggerendo che Tencent sarebbe meno soggetta alla regolamentazione occidentale se tentasse di acquisire il publisher.

La quarta risposta anonima è arrivata da "uno sviluppatore e un editore di titoli AAA i cui giochi sono distribuiti su tutte le principali console", e che non si dice preoccupato per le conseguenze dell'affare in merito ai suoi prodotti.

Particolarmente interessante la risposta di un quinto sviluppatore, che ha definito "stagnanti" e statiche le vendite dei propri giochi su PlayStation, dove ci sarebbe molto spazio per le produzioni più grandi e meno per titoli di dimensioni più modeste. Nonostante la base installata sia più grande, PlayStation genera meno profitti rispetto a Xbox per questa compagnia, dal momento che la piattaforma Microsoft, anche tramite servizi come il Game Pass, offre una vetrina più accattivante a certi tipi di prodotti. "L'acquisizione non renderà improvvisamente Xbox la piattaforma dominante. È molto più probabile che possa aiutare a creare condizioni di parità tra Xbox e PlayStation che, in questo momento, sono assolutamente necessarie", ha quindi concluso.

Il sesto ed ultimo studio ha dichiarato di ritenere "le argomentazioni contrarie a questa acquisizione un po' esagerate e sproporzionate. Siamo preoccupati che l'effettiva concorrenza reale e le iniziative più innovative a misura di consumatore possano essere potenzialmente ostacolate bloccando l'operazione per via di potenziali leader/concorrenti di mercato, che potrebbero non essere pronti o potrebbero credere in una strategia diversa, o che semplicemente non vogliano veder cambiare il loro status quo sul mercato".

La decisione finale della CMA inglese in merito all'acquisizione di Activision arriverà entro il 26 aprile, un giorno dopo il verdetto della Commissione Europea.