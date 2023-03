Xbox-Activision: Sony ricorda che Microsoft non ha rispetto due accordi in passato

Nella speranza di incrementare le chance di ottenere il bensestare degli enti regolatori sull'acquisizione di Activision, Microsoft ha siglato degli accordi con Nintendo e NVIDIA che assicurano che Call of Duty arriverà su tutte le piattaforme per i prossimi 10 anni.

Questi stessi accordi sono stati rifiutati da Sony, che sembra espressamente a bloccare l'affare Microsoft-Activision nella sua interezza. All'interno di un documento inviato alla CMA britannica, la casa di PlayStation ha spiegato i motivi per cui non è intenzionata a cedere alle "lusinghe" del colosso di Redmond.

Come spiegato da Sony, Microsoft ha in passato violato per due volte gli accordi stretti con altre compagnie e gli enti regolatori, e la storia potrebbe pertanto ripetersi nei riguardi dei franchise di Activision e, in particolare, della serie di Call of Duty. Il primo esempio fa riferimento ad un caso del 2004, per cui Microsoft ricevette una multa da 1,3 miliardi di dollari: "In primo luogo, la Commissione europea ha rilevato nel 2004 che Microsoft ha commesso un abuso tramite il suo sistema operativo dominante Windows privando i rivali di informazioni indispensabili sull'interoperabilità. La Commissione Europea ha ordinato a Microsoft di fornire input ai rivali a tariffe ragionevoli, un ordine che Microsoft ha accettato di seguire. Questo sarebbe sostanzialmente lo stesso tipo di promessa che Microsoft farebbe per concedere in licenza i prodotti Activision ai rivali. Microsoft in seguito ha violato l'ordine della CE chiedendo royalties e pagamenti di brevetti irragionevoli per le informazioni di interoperabilità, obbligando la CE a multare la società di software per 1,3 miliardi di dollari".

Il secondo caso è decisamente più recente e ed è legato all'acquisizione di ZeniMax e delle IP Bethesda: "La condotta di Microsoft in relazione all'acquisizione di ZeniMax fornisce ulteriori prove del motivo per cui un impegno comportamentale dovrebbe essere valutato con cautela. Quando Microsoft ha proposto di acquisire ZeniMax, ha detto alla CE che "non avrebbe avuto incentivi a cessare o limitare la disponibilità dei giochi ZeniMax sulle console rivali. Microsoft ha anche dichiarato pubblicamente agli investitori che "incoraggiamo il multipiattaforma [perché] se fa bene all'ecosistema del gioco, fa bene a noi... [Non] abbiamo intenzione di ritirare tutti i contenuti Bethesda dalle [piattaforme della concorrenza].

Ma subito dopo la conclusione dell'acquisizione, il capo di Xbox Phil Spencer ha rivelato che, fin dall'inizio, l'accordo riguardava la "distribuzione di fantastici giochi esclusivi". Il signor Spencer in seguito ha confermato che le prossime uscite di due dei titoli più popolari di Bethesda, Starfield e The Elder Scrolls [VI], sarebbero state esclusive Xbox". Sony ha quindi chiuso l'intervento citando le parole di Pete Hines, che si è detto dispiaciuto che i giocatori PlayStation non potranno giocare Starfield e che ci fosse ben poco che Bethesda potesse fare al riguardo.