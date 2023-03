Xbox-Activision: Spencer spiega i benefici dell'acquisizione e parla del mercato mobile

Oltre ad aver dichiarato di voler trattare Call of Duty allo stesso modo di Minecraft, nel corso della recente intervista concessa a Xbox On, Phil Spencer ha discusso dei benefici che deriveranno dalla chiusura dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft.

Spencer ha precisato che, alla base di tutta la strategia nel settore del gaming di Microsoft, c'è la volontà di costruire una "piattaforma gaming dove i creativi migliori al mondo possono realizzare giochi e raggiungere le persone ovunque siano. Che si tratti di una nostra console - ottimo -, o che si giochi su PC, Smart Tv o su smartphone". Per creare un ecosistema che possa supportare gli sviluppatori e possa aiutarli a raggiungere un bacino d'utenza sempre più ampio, c'è però bisogno di espandersi nel settore mobile.

Crearsi un proprio spazio nel mobile gaming è di fatto il motivo principale che ha spinto Microsoft ad acquisire Activision, ha dichiarato Spencer: "Non disponiamo di risorse in questo settore, non abbiamo i nostri studi e non sono cresciuti facendo questo. Si tratta davvero di un ambito sconosciuto per noi, ma è lo spazio del gaming più vasto al mondo".

Naturalmente, non sono da trascurare gli ulteriori vantaggi che deriveranno dalla gestione di Call of Duty, o degli studi di Blizzard, e "delle cose che possiamo fare con Xbox Game Pass", ha quindi concluso Spencer.

Il leader della divisione Xbox non si è risparmiato una frecciatina a Sony per aver reso esclusiva una missione di Hogwarts Legacy.