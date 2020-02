I comandi delle sedie a rotelle usati come joypad grazie a Xbox Adaptive Controller

Xbox Adaptive Controller non finisce di stupire: questa periferica sta rivelando incredibilmente versatile e recentemente l'ente AbleGamers ha creato un dispositivo basato proprio su questo controller per permettere ai giocatori su sedia a rotelle di utilizzare i comandi della stessa come joypad per i videogiochi.

AbleGamers e AT Makers hanno dato vita ad un piccolo adattatore (dal costo di circa 30/35 dollari) che permette di collegare Xbox Adaptive Controller alla plancia dei comandi di una sedia a rotelle, in questo modo è possibile giocare proprio tramite i controlli della sedia a rotelle, gli input infatti verranno trasformati in comandi da inviare alla console. Il dispositivo può essere collegato e scollegato facilmente in qualsiasi momento grazie ad un sistema di collegamento rapido pensato per essere accessibile anche a coloro con ridotte capacità motorie.

Al momento questa periferica non è in vendita ma è stata costruita su misura per un giocatore disabile, AbleGamers fa sapere in ogni caso che valuterà eventuali richieste singole per la produzione dell'accessorio, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze del maggior numero di persone.

Recentemente Xbox Adaptive Controller è stato usato per giocare a Zelda su Switch, grazie ad una piccola modifica è stato possibile adattare il dispositivo alla console Nintendo per permettere a una giovanissima ragazza di giocare agevolmente al suo gioco preferito.