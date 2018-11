Xbox Adaptive Controller: una delle migliori invenzioni del 2018 per TIME

I videogiochi possono (e devono) essere uno straordinario strumento di innovazione e di inclusione, come conferma la popolare rivista statunitense TIME citando l'Xbox Adaptive Controller di Microsoft tra le 50 invenzioni più importanti di questo 2018 che sta per volgere al termine.

Nel commento del TIME affidato alla giornalista Samantha Cooney dal titolo "Rendere il Gioco più Inclusivo", il prestigioso magazine americano analizza il controller di Microsoft e ne tesse le lodi sottlineando come "per le persone con limitata mobilità agli arti e alle mani può essere difficile accedere ai videogiochi, i quali utilizzano generalmente dei controlli basati sull'impiego di joystick e piccoli bottoni. Nonostante molti giocatori e tante piccole compagnie si siano cimentate in hack che potessero risolvere parzialmente questo problema, le principali compagnie del settore sono rimaste in larga parte in disparte. Fino ad ora".

Il commento ufficiale della casa di Redmond è affidato ad uno dei progettisti dell'Xbox Adaptive Controller, il designer Chris Kujawski, che coglie l'occasione per spronare i suoi colleghi e le aziende tecnologiche ad agire in questa direzione esortandoli a seguire l'esempio: "Speriamo che [il nostro controller] diventi un catalizzatore per l'inclusività nel settore dei giochi".

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il capo della divisione Xbox Phil Spencer si congratula con i progettisti del controller per il "fantastico riconoscimento" del lavoro svolto dal team di Kujawski.

Il Controller Adattivo per Xbox è disponibile nel Microsoft Store ufficiale italiano dall'inizio del mese di settembre al prezzo di 89,99 €, è proposto all'interno di un packaging accessibile ed è dotato di grandi pulsanti programmabili, con la possibilità ulteriore di connettersi a switch esterni, pulsanti, supporti e joystick secondari per facilitare e migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco di chi riscontra difficoltà nell'utilizzo dei controller standard.