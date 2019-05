Xbox Adaptive Controller utilizzato nei centri di riabilitazione per i veterani di guerra

Secondo quanto riferito dai colleghi della testata "tecnoludica" The Verge, i vertici di Microsoft avrebbero stretto un accordo con il Dipartimento degli Affari dei Veterani Americani per portare l'Xbox Adaptive Controller in ventidue centri di riabilitazione dell'ente federale statunitense.

La lodevole iniziativa del colosso di Redmond nasce per venire incontro alle esigenze di chi, tra gli ex combattenti delle forze armate degli Stati Uniti, desidera superare le proprie disabilità motorie per riavvicinarsi (o approcciarsi per la prima volta) ai videogiochi e agli applicativi tecnologici che utilizzano input complessi.

Come sottolinea Phil Spencer della divisione Xbox di Microsoft, l'Adaptive Controller potrà essere impiegato dai veterani di guerra per svolgere attività terapeutiche e riabilitative grazie alla sua accessibilità e semplicità di utilizzo: se utilizzato in un tale contesto, il dispositivo creato da Microsoft consente infatti di migliorare la coordinazione occhio-mano, favorire le attività sociali e potenziare l'attività muscolare.

"Riteniamo che questa sia la cosa giusta da fare", è il pensiero espresso da Spencer alla redazione di The Verge prima di aggiungere che "ci sono scenari come questo in cui si incontrano tutte le persone del mondo, di diverse età, generi e ambienti socio-culturali, e in un simile contesto i videogiochi acquisiscono un nuovo significato e potere. Vogliamo consentire a queste persone di giocare come tutti gli altri, sicuramente faremo di più in futuro ma questo è un ottimo primo passo".

Il lavoro svolto da Microsoft sul tema dell'accessibilità ha consentito all'Xbox Adaptive Controller di entrare nella prestigiosa lista delle 50 invenzioni più importanti del 2018 per la rivista statunitense TIME.