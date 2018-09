Xbox All Access sta riscuotendo un buon successo in Nord America

A fine agosto Microsoft ha lanciato l'iniziativa Xbox All Access negli Stati Uniti, servizio in abbonamento che permette di ottenere una console Xbox One S/One X, abbonamento Gold e Game Pass tutto inclusi al prezzo di 22/35 dollari al mese per 24 mesi. Questa formula sembra aver ottenuto un notevole successo, come dichiarato da Major Nelson.

Con un messaggio su Twitter Major Nelson fa sapere che "la richiesta per Xbox All Access è solida" e invita i giocatori interessati a recarsi nel Microsoft Store più vicino per sottoscrivere l'abbonamento, ricordando che la promozione sarà disponibile in quantità limitate solo per un ristretto numero di clienti.

Al momento non è chiaro se Xbox All Access arriverà anche in Europa, ricordiamo che l'offerta prevede un vincolo di 24 mesi, al termine dei quali la console resterà di proprietà dell'abbonato. Interessanti i prezzi, 22 dollari al mese per Xbox One S + Game Pass + LIVE Gold o 35 dollari al mese per Xbox One X + LIVE Gold + Game Pass.

Per la stagione autunnale, Microsoft ha svelato anche altre novità come Xbox One X nella colorazione Robot White (disponibile in esclusiva nel bundle con Fallout 76) e il Controller Wireless Wlite bianco in vensita dal 16 ottobre al prezzo di 149,99 euro.