Xbox: annunciato il nuovo pad Stormcloud Vapor Special Edition, ecco data e prezzo

Continua ad espandersi la già ricca collezione di controller compatibili con PC e Xbox Series X|S, dal momento che Microsoft ha da poco annunciato con un trailer l'esclusivo pad Stormcloud Vapor Special Edition.

Come suggerisce il nome si tratta di un particolare controller la cui scocca anteriore presenta una texture che ricorda le nuvole durante una tempesta. Ciò che rende la periferica unica nel suo genere è il fatto che l'immagine impressa sul dispositivo sarà diversa per ogni unità.

Stando a quanto dichiarato sul blog di Microsoft, che ha ospitato il post dedicato all'annuncio, è in arrivo anche un nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X|S che si rifà proprio alla texture della scocca frontale della periferica. A differenza di altri wallpaper dinamici, che sono stati sbloccati in maniera gratuita tramite aggiornamenti, questo si ottiene solo ed esclusivamente collegando il controller alla console.

In ogni caso, i pre-order già disponibili sullo store ufficiale del colosso di Redmond e la sua data d'uscita è fissata al prossimo 8 agosto 2023. Per quello che riguarda il prezzo consigliato, in Italia verrà venduto a 69,99 euro come tutti gli altri controller.

