Xbox App, come si è evoluta nel 2022? Dai giochi del Game Pass alle prestazioni migliorate

Oltre che con l'acquisizione da 70 miliardi per portare a casa gli studi di Activision-Blizzard, Microsoft ha continuato ad espandere i suoi interessi nel mondo del gaming nel corso di questo 2022 che volge al termine, e in questo ricade anche la costante evoluzione dell'app Xbox.

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha ripercorso le novità e gli aggiornamenti a cui è andata incontro la sua app, che ad oggi offre un servizio molto più ricco, completo e responsivo rispetto a 12 mesi fa.

"Siamo stati così fortunati ad avere partner che portano giochi fantastici su PC Game Pass come A Plague Tale: Requiem (al day one!), Persona 5 Royal e lanciano la versione completa del gioco di Grounded", dice la compagnia di Redmond facendo riferimento ad alcuni dei grandi titolli pubblicati sul suo servizio di gaming on demand fruibile tramite Xbox App. Il Game Pass ha da poco accolto anche il catalogo di giochi Riot, che include produzioni come Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, e Legends of Runeterra.



"Quest'anno abbiamo continuato a migliorare le prestazioni e l'affidabilità dell'app Xbox", prosegue il post facendo riferimento alle performance migliorate. "Con gli aggiornamenti recenti, l'app ora si avvia fino al 40% più velocemente. Abbiamo anche apportato correzioni alla scheda Game Pass in modo che venga caricata fino al 30% più velocemente e sia più reattiva mentre navighi tra i giochi".

Nel 2022 è stato inoltre facilitato l'accesso ai file di gioco locali, l'installazione in qualsiasi directory, lo spostamento dei giochi tra le unità, modificare i giochi e verificare ed eventualmente riparare le installazioni.

A partire da quest'anno è stato possibile vedere quanto bene un gioco funziona sul proprio PC prima di scaricarlo con un apposito indicatore delle prestazioni, ed è nata la collaborazione con HowLongToBeat in modo che si possa visualizzare la longevità media di ogni titolo. "Abbiamo anche apportato aggiornamenti per semplificare la ricerca del tuo prossimo gioco", continua Microsoft. "Trailer, screenshot e descrizioni dei giochi sono disponibili istantaneamente nella parte superiore della pagina del gioco e mostrano anche le notizie degli sviluppatori per la maggior parte dei titoli".

Cosa ne pensate delle migliorie apportate da Microsoft all'app Xbox nel corso del 2022?