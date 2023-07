Xbox App continua a crescere su PC: raggiunto un nuovo record di iscritti

Un poco alla volta emergono sempre più numeri relativi all'intero ecosistema Xbox: oltre ad aver scoperto che Xbox One e Series X/S hanno venduto 79 milioni di unità, scopriamo adesso anche i numeri di Xbox App, che hanno segnato una crescita rispetto ad un anno prima.

Attraverso delle slides mostrate in occasione dell'ID@Xbox Developer Accelerator Program, Microsoft ha infatti rivelato che in questo momento sono 15,6 milioni gli utenti che utilizzano attivamente l'app ogni mese, soprattutto per accedere ai servizi di Xbox Game Pass. Xbox App ha dunque registrato in questo modo una crescita del 20% su base annua, confermandosi dunque molto apprezzata da parte dell'utenza.

Tra gli altri dati rivelati, si sono raggiunti 168,3 milioni di visitatori mensili per il Windows Store, oltre ad una crescita del 3% rispetto ad un anno prima dei consumatori unici che effettuato acquisti sullo store digitale del colosso di Redmond. Numeri incoraggianti che del resto evidenziano ancora di più i motivi per cui la compagnia vuole puntare così forte sul settore PC, dal quale sono previsti ricavi pari ad un miliardo di dollari per il 2023.

Negli scorsi giorni, intanto, è stato confermato che Xbox ed il Game Pass non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nell'anno fiscale 2022, anche se per Phil Spencer non si tratta al momento di una questione così prioritaria.