Xbox App: Microsoft non dimentica il PC e potenzia la sua applicazione per Windows

Microsoft prosegue i suoi sforzi multipiattaforma lanciando un nuovo aggiornamento per l'Xbox App disponibile su Windows 10 e Windows 11, il cui obiettivo principale è quello di semplificare e migliorare ulteriormente l'esperienza per gli utenti. Scopriamo assieme le tre novità principali, per il momento disponibili solo per i membri Insider.

Il nuovo aggiornamento, innanzitutto, potenzia lo strumento per la scoperta di nuovi videogiochi introducendo in Home Page la nuova collezione "In tendenza", nella quale vengono mostrati i 10 giochi più giocati nella regione d'appartenenza. Microsoft promette di aggiornarla con molta frequenza, in modo da offrire sempre un'istantanea attendibile delle tendenze di mercato. Un'altra novità è rappresentata dalla nuova funzione "Dicci cosa ti piace", che intende inquadrare al meglio i gusti dell'utilizzatore ponendogli differenti domande sulle sue preferenze.

L'aggiornamento interviene anche sulla barra laterale, spostando i giochi Installati all'interno della scheda La mia raccolta, e una selezione di filtri ancor più ampia, per permettere di organizzare ancor più finemente la propria libreria di giochi. Tra i nuovi criteri figurano il numero di giocatori, il rating e il genere.

Trovate un'anteprima dei cambiamenti nelle immagini allegate in calce a questa notizia. Tutte queste novità sono ora disponibili in fase di testing per i membri del programma Insider e verranno rese pubbliche solamente nelle prossime settimane. Se non volete aspettare, potete diventare degli Insider anche voi.