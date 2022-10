Xbox: con l'app mobile potrete editare, tagliare e condividere clip di gioco

Microsoft non smette di evolvere servizi e funzionalità al servizio dei videogiocatori, e come ci conferma un recente cinguettio di Tom Warren di The Verge arriverà presto una nuova serie di funzionalità dedicate all'app mobile di Xbox.

Come potete osservare nel breve filmato che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Microsoft sta lavorando per abilitare alcune feature per editare, tagliare e condividere in maniera semplice ed efficace le clip di gameplay catturate.

"L'app per dispositivi mobili Xbox sta ottenendo la possibilità di modificare, tagliare e condividere rapidamente clip Xbox. Un altro segno che Xbox DVR sta migliorando", è il commento di Tom Warren. Se vi renderete protagonisti di una giocata memorabile su Halo Infinite, ad esempio, potrete ora isolare da mobile la sequenza di vostra scelta, quindi modificarla, tagliarla e infine mostrarla ai vostri contatti. Gli utenti che hanno osservato le funzionalità in azione hanno immediatamente accolto con entusiasmo la novità. E voi siete soddisfatti di come Microsoft sta gestendo l'evoluzione di Xbox Game DVR?

Intanto il colosso di Redmond continua ad impegnarsi anche sul fronte console, con la nuova dashboard di Xbox Series X|S e Xbox One che si appresta a fare il suo esordio nel corso del 2023: "Sappiamo perciò di dover ascoltare i nostri utenti e imparare costantemente dalle loro richieste, in modo tale da offrire un'esperienza ancora più fruibile, veloce e familiare", è quanto ha dichiarato al riguardo la compagnia.