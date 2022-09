Xbox, l'App per PC si aggiorna: ora integra HowLongToBeat ed è più veloce

Non solo Xbox Series X|S, che si appresta a ricevere una nuova schermata di avvio, Microsoft cerca di migliorare giorno dopo giorno anche l'esperienza degli utenti che giocano su PC Windows 10 e fruiscono ogni giorno dei contenuti offerti PC Game Pass.

La casa di Redmond ha appena dato il via al rollout di un nuovo aggiornamento per l'app Xbox per PC, che porta con sé una grande novità e diversi miglioramenti. La prima è rappresentata dall'integrazione ufficiale di HowLogToBeat, servizio che da anni aiuta gli utenti a farsi un'idea sulla longevità dei videogiochi che intendono giocare. Esattamente come sul sito, a partire da oggi all'interno delle schede dei giochi di PC Game Pass è possibile trovare una stima delle ore necessarie a completare:

La storia principale;

La storia principale con missioni, medaglie ed oggetti sbloccabili aggiuntivi;

Il gioco al 100 (completisti);

Una stima combinata che tiene conto di tutti gli stili di gioco.

Cliccando su "Vedi dettagli" potrete inoltre inserire i vostri tempi di gioco, in modo da contribuire alla causa e aiutare i giocatori di tutto il mondo.

L'aggiornamento dell'App Xbox include anche diverse ottimizzazioni volte ad una velocizzazione dei tempi di avvio e un miglioramento generale delle prestazioni dell'applicazione. Sulla base dei dati raccolti da Xbox durante i test, i fenomeni di crash dovrebbero essere quasi del tutto spariti.