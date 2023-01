Xbox Showcase, appuntamento fissato all'estate: Microsoft prepara nuove sorprese

Il primo Xbox Developer_Direct si è da poco concluso, con l'evento che ha mostrato nuovo materiale per giochi già noti come Forza Motorsport e Redfall ma ha concesso spazio anche ad un'inaspettata sorpresa come Hi-Fi Rush, disponibile adesso con Xbox Game Pass.

In chiusura del primo appuntamento di questo suo nuovo format con cui tenerci aggiornati sulle novità in arrivo nei prossimi mesi, Microsoft ha voluto ricordare ai fan che l'appuntamento più importante dell'anno è fissato a quest'estate, periodo in cui si terrà la nuova edizione dell'E3 di Los Angeles. Il colosso di Redmond non si è sbottonato più di tanto, ma ha lasciato intendere che ci saranno nuove sorprese e presentazioni dei titoli più attesi su Xbox.

"I nostri team stanno lavorando sodo e non vedono l'ora di condividere ancora di più su ciò che arriverà per nostri fan quando torneremo a Los Angeles per il nostro Showcase annuale quest'estate", ha affermato Microsoft al termine dell'Xbox Developer_Direct. Sebbene non ne venga fatto il nome esplicito, è altamente probabile che il colosso di Redmond presenzierà all'E3 che per l'appunto si terrà, in presenza, a Los Angeles.

L'evento appena concluso ha concesso nuove anteprime su titoli molto attesi come Redfall e Forza Motorsport, ma sono tanti i titoli in cantiere presso gli studi di Microsoft che questa sera sono rimasti nell'ombra. Sappiamo che Starfield tornerà ad essere mostrato con un evento separato, ma i giocatori attendono nuove anche su produzioni come Fable, Perfect Dark e Hellblade 2.