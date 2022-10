Xbox, arriva l'ammissione di Phil Spencer: 'è passato troppo tempo dall'ultima esclusiva'

Durante una recente intervista, il boss della divisione gaming di Microsoft ha ammesso di aver fatto attendere troppo a lungo gli utenti Xbox per una nuova esclusiva first party.

Phil Spencer ha infatti partecipato all'ultimo episodio del podcast in formato video che prende il nome di Same Brain, durante il quale ha fatto alcune dichiarazioni molto interessanti sull'andamento degli Xbox Game Studios e su quelle che sono le criticità più citate dagli utenti.

Ecco di seguito un estratto delle parole di Spencer:

"Se c'è una cosa che abbiamo recepito è che è strascorso troppo tempo dall'ultimo grosso titolo first party arrivato sul mercato. Possiamo avere le nostre ragioni dovute al Covid e ad altre situazioni, ma alla fine sappiamo bene che le persone investono nella nostra piattaforma e pretendono giochi di successo."

"Siamo molto felici per il 2023 e abbiamo parlato a lungo dei titoli in arrivo. Questi giochi stanno procedendo molto bene nello sviluppo e pare che l'impatto del Covid sulla tabella di marcia sia ormai nullo."

"Basta guardare al prossimo anno per vedere la grandiosa line-up di giochi in arrivo. Stiamo per pubblicare i nostri primi titoli first party targati Bethesda, ovvero Starfield e Redfall. Sarà molto divertente."

Insomma, il boss di Xbox sa bene quanto i videogiocatori siano desiderosi di nuove esclusive e sembrerebbe che il periodo di assenza di titoli first party stia per finire. Dopo Scorn (esclusiva di terze parti), arriverà infatti Pentiment di Obsidian e il prossimo anno assisteremo all'arrivo anche su Game Pass di Starfield e RedFall, i primi due giochi Bethesda che verranno pubblicati dopo l'acquisizione.

Sapevate che Microsoft perde 100/200 dollari per ogni Xbox venduta, stando alle parole di Spencer?