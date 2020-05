Xbox: arriva l'app per il controllo parentale su One e Series X

Avete dei bambini in famiglia e volete controllare con più attenzioni le loro attività videoludiche sulle console Xbox? Sappiate allora che la nuova Xbox Family Settings App fa esattamente al caso vostro.

La nuova applicazione, disponibile in versione Preview su iOS e Android, consente di gestire in maniera semplice ed intuitiva alcune impostazioni per regolare l'accesso ai videogiochi da parte dei più piccoli. Tramite questa app è possibile impostare un tempo di gioco massimo per ciascun giorno della settimana (aumentando ad esempio il quantitativo di ore nel weekend), bloccare alcuni contenuti, limitare funzionalità come la chat vocale e dare un'occhiata al report con le varie attività svolte dagli utenti più piccoli sulla console. Se siete interessati a testare l'applicazione, sappiate che la versione Android è aperta a tutti, invece quella iOS permette solo ai primi 10.000 utenti che ne fanno richiesta di partecipare.

Data la compatibilità con tutte le console della famiglia Xbox, è inoltre scontato l'arrivo di questa applicazione anche su Xbox Series X, la console di prossima generazione Microsoft in uscita entro la fine dell'anno.

Sapevate che è stata aperta la pagina dei preordini di Xbox Series X sul sito ufficiale Microsoft?